Daniel GOURY

Fiat Allis - Technicien (Technique) - Saint denis J'ai appris un certain coup de patte en dessin grâce au dessin de notice, mais c'était pas mon truc les bulldozers...

ERTEC - Technicien (Technique) - Paris Payé aux mètres carrés de plans... ça m'a donné des ailes et des arguments.

Cermé - Technicien (Technique) - Chaville Sacré patron, Tonton... Une vraie peau de vache ! Heureusement que j'étais envoyé en mission de sous-traitance: un peu de Dassault, un peu de Thomson et puis beaucoup d'Elecma.

Elecma (Snecma) - Ingénieur (Technique) - SURESNES Arrivé en 76 de la CERMÉ, embauché en 80, good deal ! Plein de copains, super boulots! Activité Câblage en 1984, transfert à Moissy Cramayel en 87. Beaucoup de voyages aux USA (chez GE et Boeing), en Europe (chez ITP, Rolls Royce et Dowty). Ca développe l'esprit des relations Client / Fournisseur.

Elecma (Snecma) - Ingénieur Expert (Technique) - MOISSY CRAMAYEL Passage Cadre 1990 Elecma devient Snecma Control Systems SCS devient Hispano-Suiza Plein de copains, certains n'ont pas suivi et sont restés a Suresnes. Toujours super boulot ! Beaucoup de voyages en Europe et aux USA pour les Comités Techniques (BNAE, AECMA, SAE et ISO) et les rencontres avec les Clients, les Partenaires et les Fournisseurs

Hispano-suiza Groupe Safran - Ingénieur Expert (Technique) - Reau Toujours les copains, toujours un super boulot. Puis un recueil d'expérience après plus de vingt ans et soudain, une opportunité se présente: partir aux USA en expatriation pour 3 ans. Alors banco : je pars proprement, la base expérience est opérationnelle.

LABINAL - Ingénieur Expert (Technique) - Montigny le bretonneux Règlement des situations administratives, définition de la fonction, de la mission et des conditions. Tout cela se fait rapidement et hop ! Visa, billets, hôtel un mois le temps de trouver une super maison et deux voitures. Et au boulot !

Labinal - Ingénieur Expert (Technique) - Everett Boeing 787, USA et je m'éclate !!! et je m'éclate !!! Même si c'est dur... "challenging" qu'ils disent ... c'est bien le moins que l'on puisse en dire. Retour en France été 2009 pour ... ? On verra bien, d'ici là, il peut se passer tant de choses. Pour l'instant, ... je m'éclate !!!