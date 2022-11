Mairie De Paris1970 à 2007 - ADJOINT ADMINISTRATIF (Administratif)

Paris

était à la comptabilité du personnel des des Parcs et Jardins et de l'Achitecture à la Mairie de Paris de 1970 à 1972, puis au service des retraites de 1973 à 1981 et au service des permis de condtruire de 1981 à 2007