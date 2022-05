Lycée De Montgeron - Enseignante (Voie générale)

Montgeron

Professeur de musique, fondateur du centre de recherche et de formation audiovisuelle, animateur du ciné-club, j'ai aussi animé "l'après-midi artistique" et participé à plusieurs recherches pédagogiques, dont la plus riche a été l'expérience de transdisciplinarité, animée par la regrettée Monique Leclercq. J'ai aussi participé, parmi les élèves, au groupe de mime de Geneviève Pastre.