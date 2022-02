Dominique BAUDINAUD

J'y ai séjourné 3 ans, le temps pour moi de faire une 4ème, 3ème puis une nouvelle 3ème pour cause d'échec au BEPC et aussi parce que quand c'est bon on ne compte pas. C'est là que j'ai fait la connaissance de mon pote correspondant suédois Johan (voir photos). J'y ai aussi connu mes 1ers émois sentimentaux pas toujours aboutis (Annick G puis Chantal S.B.) du souvenir bonheur quand même.

Poitiers

Bon, c'est l'enseignement privé Catholique donc plutôt de qualité mais j'y ai végété plus qu'autre chose. C'est la faute des Maths modernes (et pis c'est tout). Moi qui était 1er de mes classes de Math en 4ème et 3ème, ça fout les boules. Bref, je suis devenu "branleur" et on a dit à mes parents que le Collège St Joseph n'était pas une garderie pour adolescents tardifs ! ALORS ....