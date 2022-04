Sully sur loire

Mes débuts à l''âge de 7 ans jusqu''à 28 ans en tant que joueur et de 1995 à 2006: éducateur du club passsant des Débutants,Benjamins,13 ans,18 ans, formateur gardien de but,intervenant sur les écoles primaires et la section foot du collège, et responsable école de foot.