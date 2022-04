J'étais assistante commerciale à l'époque et c'était mon tout premier job. Nous étions à la DEFENSE - TOUR EUROPE

Fructibail - Fructicomi - REDACTRICE CONTRAT CBI - RESPONSABLE CONTENTIEUX et RECOMMERCIALISATION (Juridique)

Paris

Super souvenir professionnel avec une équipe motivante et un job intéressant. Il s'agissait de redynamiser la filiale CREDT-BAIL IMMOBILIER, tout un programme passionnant. Après le SERVICE JURIDIQUE et la signature des contrats avec les acteurs juridiques, nous avons été dans l'obligation en 1991 de créer le SERVICE CONTENTIEUX dont j'ai été RESPONSABLE jusqu'en 1996 pour cause départ sur TOULOUSE