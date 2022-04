JOURNAL OFFICIEL - Employée administrative (Administratif)

Paris

j'ai été au Service Courrier avec Mme LE ROUX et faisait les remplacements le samedi de la secrétaire de M. FARCAT, Préfet, et M. PENIGUEL, Secrétaire Général; je travaillais aussi avec M. ROBERT. J'ai gardé un bon souvenir de toutes ces personnes. J' avais 18 ans voire 20 à l'époque et suis partie en 1972. Je m'appelais Dominique VIEZZI c'était mon nom de jeune-fille et me suis mariée en 1971.