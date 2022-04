France Télécom - Disponibilité

AUTRE

Disponibilité d'office pour maladie ! Statut flou et inconnu de pratiquement tous les services de FT. Et non reconnus par la Sécu, la MG, les assurances (pas de prise en charge des prêts immobiliers, impossible de prendre un crédit voiture, etc...) Tombée malade durant un détachement chez Orange, à la fin des 3 ans de congés 'maladie, plus d'IJ, plus d'indemnités, en plein mois d'août....