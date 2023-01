Bohain en vermandois

La Batterie Fanfare, c'est ma passion... J'ai intégré avec mon époux et mon fils la société des Trompettes de Bohain en Novembre 2005. Depuis Novembre 2014, j'en suis devenue la Présidente... et depuis le 1er janvier 2016, j'en suis la directrice artistique. Tout un travail en perspective... Mais j'aime ce que je fais et je me battrai toujours pour l'avenir de cette société....