Dominique NOUBEL

J'ai juste fait la 5ème et la 3ème. En 4ème, j'étais aux Etats-Unis. Cela m'a permis de découvrir les "joies" des cours par correspondance...

Poitiers

Difficile de reprendre des études après un arrêt de 15 ans. Pas évident non plus de se retrouver "élève" à plus de 30 ans alors que l'on enseigne depuis longtemps. Une super expérience ! De belles rencontres aussi.