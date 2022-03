Olliergues

J'y étais fille de service mais c'était pour moi plus des vacances que du travail.J' ai passé de merveilleux moments aussi bien avec les copines de travail,(cuisine)qu'avec les monos et je ne peux que penser à ma cousine Lydia malheureusement disparue trop tôt .Elle est et restera toujours dans mon coeur.