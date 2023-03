Domy DOMY (GARNIER)

45 Rit - Montelimar Présent de Juillet 1966 à Octobre 1967. Si quelqu'un a des photos de l'époque, mais je ne me souviens plus qu'elle compagnie j'étais, et, suite à une inondation mes souvenirs (photo) ont tous coulés. Merci a tous ceux qui me permettrons de retrouver un peu ces souvenirs.

Gret 803 - Rennes Présent de Octobre 1967 à janvier 1970 affecté au service ligne et centraux téléphonique, prêt du service dépannage radio. Si quelqu'un a des photos de l'époque, mais je ne me souviens plus qu'elle compagnie j'étais, et, suite à une inondation mes souvenirs (photo) ont tous coulés. Merci a tous ceux qui me permettrons de retrouver un peu ces souvenirs.

CASERNE FOCH - Rennes Présent de Octobre 1967 à janvier 1970 affecté au service ligne et centraux téléphonique, prêt du service dépannage radio. Si quelqu'un a des photos de l'époque, mais je ne me souviens plus qu'elle compagnie j'étais, et, suite à une inondation mes souvenirs (photo) ont tous coulés. Merci a tous ceux qui me permettrons de retrouver un peu ces souvenirs.

Gmr N° 3 Quartier Foch - Rennes Présent de Octobre 1967 à janvier 1970 affecté au service ligne et centraux téléphonique, prêt du service dépannage radio. Si quelqu'un a des photos de l'époque, mais je ne me souviens plus qu'elle compagnie j'étais, et, suite à une inondation mes souvenirs (photo) ont tous coulés. Merci a tous ceux qui me permettrons de retrouver un peu ces souvenirs.