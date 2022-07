Je suis retourné voir ma cour d'école en 2008, c'est impressionnant de voir ça 47 ans plus tard, elle n'avait pas changé et j'étais ému comme un enfant. Quartier Jeanne d'Arc où j'ai fait mes premiers pas. (église où se sont mariés Scheila et Ringo d'ailleurs!)

Beaucoup de jolis souvenirs d'enfance, première mixité en CM1 qui perturbe nos neurones et nos hormones, source de bagarres pour nos préférées. Souvenir de deux excellents instituteurs: Mr Abécassis, avec qui je ferai un CM1 et Mr Devages (Directeur) avec qui je ferai deux CM2

Viry chatillon

Comme tous les collèges, la référence de l'adolescence! Je le quitte en milieu d'année de 4ème (redoublement du cm2 et de la 6 ème) vu que je ne foutais plus rien et que la principale voulait me virer. J'ai quand même eu mon Certificat d'études en 1968 mais je ne pouvais plus les encadrer ces profs sans justice et autoritaires à souhait.