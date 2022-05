aucun souvenir de cette époque,juste queques flaschs .si quelqu'un ce rappelle de moi cela me ferais plaisir d'être en contactje ne me souvient que je m'enfermais dans un placard avec une lampe electriquepour faire des revisions et être tanquille,cela a bien payé j'ai eu mon certificat d'études.

Nimes

j'ai passé le concours de puéculture pour entrér au lycée professionnel de camargue et je l'ai reussi au bout de queques jours voilà que l'on vient me chercher et l'on me trans fére au lycée de l'étincelle pour devenir employée de collectivitée ce qui n'est pas du tout pareil .ce n'était pas la même époque,et je peux vous assurer que j'ai défendu mes enfants pour qu'elles fassent le métier désiré