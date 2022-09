De la maternelle au CM2, j'ai fréquenté cette école. Mme GIRARD en maternelle, Mme TREPEAU en CP, Mme LANTERI en CE1 et CE2, Melle CABAGON en CM1 et Mme CHABRIAT en CM2

De septembre 1958 à juin 1965, j'ai fait toute ma scolarité secondaire au Lycée Ségurane : 6e6 à Terminale Sciences Ex, après avoir fait une Terminale Math Elem. J'ai échoué au Bac ce qui m'a empêchée de poursuivre mes espérances vers un CREPS dont j'ai réussi l'entrée au concours en 1964 et 1965

Nice

J'ai fréquenté le CET Les Palmiers seulement durant 8 mois en classe de CAP Employé de bureau. Admise directement en 2e année (après les vacances de Toussaint), compte tenu de mon cursus scolaire précédent, je souhaitais présenter les concours administratifs de catégorie C qui s'offraient. J'ai passé et réussi les concours des impôts (fév. 1968) et Education Nationale (mars 1968) que j'ai choisie