Collège Germinal - Raismes excellent de grandir, finis de grimper dans les arbres... En remplacement : la patinoire, la piscine, ..., puis en 3éme le foot en salle durant nos tps libre. Ah, super le concert de Roch ! Evidemment, c'était svt après les longs DM, et les devoirs ! Le matin, les p'tits mots de Papa, pour m' encourager. Avec les copines, on aimait : ses goûters et ses surprises organisés après les cours;-)

Lycée Henri Wallon - Valenciennes ok, j'ai vite lâché les voiles als, c partis dans tous les sens...é j'ai 'chaviré' lentement puis abandonner pour un tps le Navire du Capitaine : Cachera. Néanmois, je me souviens de ma rencontre avec Ludovic 💓 un concert en plein-air : jodie ;-) osi de l'Italie, des cours de danses, d'un 4ou5 en math als vla, j'ai été collé (ma seule colle) pouff, un samedi apm ! ...

Lycée Professionnel Léonard De Vinci - Trith saint leger pfff... mais trés vite rencontre de copains et de profs qui ont fait de c deux z'années un apprentissage de ma vie étonnant. Echanges, rires dès le matin dans le bus, à la cantine(mouais, nous 'on préfère manger à la cantine'),..., des stages enrichissants qui fûrent un tremplin pour moi. Des rires, des fous-rires à en pleurer... et pas mal de A+++

Lycée Henri Wallon - Valenciennes j'suis 'reviendue' et cha va bcp mieux et c'est bien plus sympa. Mince alors, il y a eu un changement de Capitaine de Navire... Vla, court résumé, on rigole, on travaille plus détendus avec chacun son objectif en tête ! Vives les z'années Lycée, le Bénèvolat, l'Animation de Rues... toutes ces choses qui m'ont fait grandir et les gens de mon pitit monde vivant et rayonnant !