Eric SOUDY

CEGEDIM - Responsable qualité (Informatique) - Boulogne billancourt

Cegedim - Ingénieur de Développement Logiciel (Technique) - BOULOGNE BILLANCOURT Analyse et développement du logiciel de Gestion Électronique de Documents Docubase

DOCUBASE - Responsable Développement Logiciel (Informatique) - Boulogne billancourt Responsable des équipes de développement du progiciel de GED Docubase. Management d'une équipe de 8 personnes

Cegedim - Responsable Messagerie Corporate (Informatique) - BOULOGNE BILLANCOURT Responsable des projets de mise en œuvre et d'administration de la messagerie d'entreprise (3000 collaborateurs) et des services de messagerie clients (Plus de 100000 utilisateurs) Responsable du développement et de la maintenance des outils de communications des applications de CRM Pharma Définition du référentiel de Sécurité du SI Management d'une équipe de 10 personnes

Cegedim - Responsable Qualité & Sécurité IT (Informatique) - BOULOGNE BILLANCOURT Responsable des projets de définition des processus métiers (CMMI/ITIL), du déploiement et de l'amélioration de ces processus sur la DSI Europe (périmètre fonctionnel 350 personnes) Responsable de la sécurité du SI Management d'une équipe de 15 personnes

Cegedim - Responsable Qualité-Sécurité-Environnement (Direction générale) - BOULOGNE BILLANCOURT Responsable des projets de définition des processus métiers, du déploiement et de l'amélioration de ces processus sur l'ensemble du groupe (périmètre fonctionnel 8500 personnes) Responsable de la sécurité du SI et de la politique de développement durable. Management d'une équipe internationale de 10 personnes

Ims Health - Information Assurance Director (Informatique) - Boulogne billancourt Integrate and improve Security and Business continuity policies, organization and culture on behalf of the IMS Health CIO.

Arts Et Stratèges - Consultant Qualité et Sécurité (Informatique) - Quimperle J'accompagne les structures travaillant sur les données de Santé dans la recherche de solutions organisationnelles, managériales et stratégiques. Pour cela j'ai développé une méthodologie pour réaliser des prestations d'audit, de diagnostic, de conseil et de formations adaptées à ces structures et à leur secteur d'activités. Vos engagements seront aussi les miens, mes prestations de conseil et de