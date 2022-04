bah oui 1 er mandat il n'y avait aucune infra 6 mois de toile de tente de mal bouffe de douches de campagne tout d'abord a zaharany puis a tyr et enfin a naqura avec des gars du 3 RPIMa du 8 RPIMa du 17 RGP du 3 RIMa du RICM du 9 RCS du 11 RAMa et du 420 BCS qui composaient le 420 DSL

Vannes

Refrain Mon Régiment est le premier de France RICM dont le Drapeau flottant Des grands Aînés rappelle la vaillance Debout les gars et toujours en avant ! Couplets De tous nos Régiments, il en est un que j'aime Plus que tout autre Corps et servir dans ses rangs Est un honneur si grand que le plus grand lui-même Pris d'un profond respect frissonne en y songeant. Les jours de défilé d