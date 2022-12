Fanny SIMON

oh la la... quelle galère. J'étais timide et je ne savais pas me défendre.. euh.. après j'ai changé. Un peu...

Arras

On était plusieurs dans cette fonction : on se moquait, des autres, de nous, de cette magnifique société...mais on a eu notre bac. Si si.. le bac des littéraires et des linguistes A2 qu'on disait à l'époque....