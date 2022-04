Le fayet

j etais une eleve toujours a faire des betisses, je me souviens tres bien de mr charriere notre instituteur. j avais les cheuveux blond et long . j etait toujours avec sylvie prisson, pelloux stephane , pascal bresson , ou encore frederic boni qui faissait rire tout le monde, certain revoi mes parents rester eux sur sallanches. aimerais revoir toute cette anneé 1981;1982;1983