Ecole Maurice Careme (Landrecies) - Landrecies catillon sur sambre (( Ambidextre )) --- je maintiens , je suis Une Vraie Ambidextre ( Ma main gauche ecrit plus souvent que l' autre Main

Groupe Scolaire Landrecies - LANDRECIES Eleve ( via 1969 - 1973 -74 avec mes supercopines Carole Ducarne -- logeart ( et mon super big MAIRE Bernard Dassonville par 1979 ( via Son fils Dominique ) via 1987 par Lille Paris

Lycée Dupleix - Landrecies Normal (de la 6 ème à la 3 ème au Lycée Dupleix de Landrecies ( voix Générales et Politiques , Centrisme (( hyper motivée 1975 - 2021 ( quand mon 8eme et 11 eme par Paris - via plus que ( pluss qu' hypermotivée

Lycée Professionnel Pierre Et Marie Curie - Aulnoye aymeries 1 Seconde Commerce (2onde Co ) B.E.P Commerce Vente -législation commerciale secrétariat, -----( Et Politique ) - option compta sa date ( je maintiens

Lycée Dupleix - Autre (Enseignement professionnel) - Landrecies Carrières Sanitaire et Sociale en F P ; Formation obtenue ;---emploi en Aide Sociale - Maison de Retraite de Landrecies et Maroilles - particuliers:- Agent de Service Hospitalier -Agent de Service en Collectivité( C F G- Q (( realisé , jemaintiens - Normal)

CFA DE LA CCI DE VALENCIENNES FORMATECH - Cambrai CAMBRAI.. Distribution - Comptabilité -Législation Commerciale et Relations Humaines; Vendeuse en vêtements de Danse -Commerciale ( je maintiens normal ( réalisé - suite apres mon B E P classe de 2seconde

INSTEP FORMATION - Cambrai Prépa pour Module Spécifique en milieu c s s , plus E..M..T. en milieu hospitaliers et sociales ( A.S.H en maison de retraite (je mainitiens Normal

Le Créfo - Agent de service hospitalier (Autre) - Cambrai Jer maintiens ( normal )Stage Préparatoire Agent de service en Éhpad ; stage A.V.S -A.M.P à La Résidence d'Automne -Neuville Saint Rémy.- - - A.M.P . ADAPT NORD C.A.J ......Naves

INSTEP FORMATION - Autre (Communication) - Cambrai Hôtesse d' Accueil Hospitalier ( M 1601) Formation continue;; Accueil - Bureautique ( Net ) ...(via SA CEM - arts et Métiers