J'ai adoré l'école à TUGNY et aussi mes maître & maîtresse Mr & Mme DINDIN. Est-ce quelqu'un a des photos prises avec eux ? Je vous en serais très reconnaissante. Suis très nostalgique.

Notre C.E.T. avait pour but de nous enseigner les Etudes Commerciales. Etait basé Rue de Sorigny. Je ne crois pas que ce CET avait un nom particulier. L'on devrait ouvrir un Etabl.Scolaire sous le nom de CET "COMMERCIAL" à HAM, non ? Les personnes ayant fréquenté ce CET : soyez aimables de me répondre, en vous remerciant.