MER TYRRENIENNE ET MER EGEE : Sardaigne, Sicile, Grèce, Malte, Italie (Pise et Naples).

Marseille

Encore une très belle et agréable croisière ensoleillée en Méditerranée, avec une nouveauté LA CALABRE (Régio de Calabre : typique et inoubliable, et de la chaleur malgré Octobre, de 25 à 32 °.... avec ma soeur et mon beau-frère.