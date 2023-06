Francis SALAUN

Institutrice: Me Burezi

CP: Melle Poulain CE1: Me Ranger CE2: Mr Ferré ? CM1 - CM2: Mr Lamontagne

Conflans sainte honorine

Anglais: Mr Ronciere - Me Gorcy Maths: Mr Langevin Français: Me Marcouin Histoire: Me Barat Biologie: Mr Beauchamp TME: Mr Murgia