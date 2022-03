13 - le bon numéro ! Mais aussi 8, 10 14 et 15

Barnstaple

Intégration de l'équipe 1 d'un club du championnat britannique. Là aussi le numéro 13 ! Surnommé "the Duke" ou "Freddy Frog" selon l'humeur des journalistes et le score de l'équipe ! J'y ai appris le Rugby de contact et surtout à "avaler" des pintes ...à la 3ème mi-temps.