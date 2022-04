Tours

Associé Chant et Voyages : mes deux passions De très bon souvenirs comme de mauvais. Ce qu'on retient ce ne sont que les bons. Des tournées de la Norvège au Bénin et du Portugal en Slovaquie. Souvent, nous étions accueillis dans les familles ce qui nous permettait de rencontres des jeunes filles de notre âge et ainsi de faire un plus connaissance. Paysages extraordinaire et riche en culture