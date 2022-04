ECOLE PAUL ELUARD - Le havre Dans cette école, garçons et filles étaient séparés, eh oui, la mixité n'est venue qu'à partir de la 6ème en 1969. (après mai 68 en somme) . Comme quoi Sarko avant de liquider mai 68, il devrait y réfléchir à 2 fois. D'autant plus qu'en 68, on sortait de la 1/2 dictature gaulliste (chape de plomb). Notre instit de CM1 est devenu député PC du Havre en 97.

Collège Claude Bernard - Le havre Je crois que c'est en 6ème que j'ai eu mes premières érections. C'est en troisième que je suis tombé amoureux la première fois. Elle s'appelait Michèle comme dans la chanson de Gérard Lenormand qui l'interprétait justement à cette époque. D'où mon type de femme préféré brune teint mat plutôt grande. Je n'ai pas un souvenir excellent de cette époque où j'étais plutôt un élève quelque peu renfermé.

Lycée Jules Siegfried - Le havre

Lycée Claude Monet - Le havre BEP Agent Administratif de 75 à 77. Bac G1 de 77 à 79. J'ai passé 4 ans formidables au lycée Claude Monet quand nous avions étude nous allions au café prendre un pot. Epoque insousciente, peut être la meilleure de ma vie ou l'une des meilleures très certainement. En terminale j'ai retrouvé LEFORT. En 78 mort de DOUDOU camarade de BEP et loisirs (flipper billard) profs except P THOREZ C DURAND

Faculté De Droit - Perigueux J'y ai connu Marie Claudine dont j'ai été amoureux jusqu'en 1995. Maintenant nous nous croisons dans Périgueux, nous échangeons des banalités, elle ne me fait plus d'effets, elle a 48 ans. Sinon, nous étions dans un milieu bourgeois périgourdin Guénaiste, hautain et quelque peu fascisant.

Lycée Polyvalent Régional Pré De Cordy - Autre - Sarlat la caneda J'y étais pion d'internat. Durant cette année scolaire nous (les pions) avons fêté le début des vacances de noël à Bordeaux, le lendemain, alors que j'avais la gueule de bois et un coup de froid carabiné + une certaine fatigue, je passais le permis de conduire à Sarlat pour la 3ème fois qui a été la bonne.