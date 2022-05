CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES - Paris Employé au Service Titres.

F. W. Short - Ontario Chef d'équipe de cueilleurs de fruits.

Société Générale - LYON Modélisation du Service Titres.

DURST - Bolzano Service export.

PROVEXPORT - Marseille Provexport au Liban, au Koweit, à Dubai et Sharja et en Arabie Saoudite pour Garoute, Haribo, La Monégasque et Orangina.

THE EGG AUTHORITY - Tunbridge wells Economiste.

WOLFF OLINS - Dirigeant (Direction générale) - London Assurer le déploiement européen d'une agence spécialisée dans la construction d'identité de la marque. Concepteur de stratégies d'identité et pilote du déploiement de programmes d'identification visuelle et verbale pour des groupes britanniques, français, néerlandais et allemands, dont ACCOR, CETELEM, RENAULT, VALEO en France.

TAW - Consultant (Autre) - London Construire avec des directions, équipes et professionnels des stratégies sur objectif en prenant appui sur les logiques d'identité à l'oeuvre. Servir un suport opérationnel à la construction d'identité.

Une Identité Pour Demain - Consultant (Autre) - Paris Construire avec des directions, équipes et professionnels des stratégies sur objectif en prenant appui sur les logiques d'identité à l'oeuvre. Servir un suport opérationnel à la construction d'identité.

ASSEDIC - Qualité et communication (Communication) - Bordeaux Déploiement d'un programme UNEDIC qualité et communication sur l'organisation et les dispositions d'intégration de 30 agences réparties sur 4 départements de la plus vaste Assedic de France.

EQUANT - Qualité (Production) - Paris Responsable qualité du Centre d'Excellence Messagerie, opérant en mode "follow-the-sun" à partir de Singapour, Paris, Sao Paulo et Atlanta. Première certification mondiale d'un Application Service Provider (ASP) par MicroSoft. Introduction et pilotage d'un Global Management Support. Missions d'organisation et introduction du coaching interne.

Anpe (Agence Nationale Pour L'emploi) - Cadre RH (Ressources humaines) - Noisy le grand Appui au Département des Relations Sociales et des Conditions de Travail sur des questions relatives à la responsabilité sociétale des organisations : culture d'entreprise, intégration du handicap, prévention du stress, accompagnement social des maladies chroniques