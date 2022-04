François ROBIN

Bristol-myers Squibb - Chef de projet (Technique)

EPERNON

- Mise en place d'une GMAO dans le cadre d'un projet international (Site pilote) - Définition et conception d'une GTC 5000 points, contrôle commande et contrôle du suivi environementale de ZAC - Etude et suivi de projet de 2 sytème de climatisation (T° et HR) pour 2 MGH 11000 m3