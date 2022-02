France Télécom - Cadre technique (Communication)

BEAUVAIS

A.TINT du 06-1978 au 06-1984, C.P.E de Beauvais au service dérangement abonné et taxiphone. TINT et T.S.INT du 06-1984 au 08-1998 C.P.E de Beauvais, service Energie. Agent de maîtrise puis cadre technique, expert national et formateur.