Sodexho -s.f.r.s. - Secrétaire puis chef de groupe en restauration (Autre)

Saint quentin en yvelines

J'ai secondé mon mari qui était gérant de restaurants de collectivités (vacances, puis d'usine, et enfin en 1976 restaurant scolaire du collège Saint-Louis à Orange 84. Le matin j'étais à la préparation des hors d'oeuvre, fromage et desserts midi service au self pour les élèves et les professeurs (350 convives en 1976 et plus de 1000 en fin de carrière) l'après midi le nettoyage puis lsecrétariat