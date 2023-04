Fred MACQUET

Nul de chez nul, 30 combats et 5 victoires... Mais c'était Jean-Jacques Tocco qui entraînait (mon tonton), ses entrainements étaient top, le meilleur entraîneur, et de très très loin que l'ACL ait connu. Les grandes années de l'ACL c'était avec lui.

La clayette

A l'époque, j'avais du marquer 5 paniers dans toute ma saison. J'étais le grand TOUMOU de l'équipe...Mais quelques années plus tard, je jouais en équipe de France juniors avec Rigaudeau et j'ai construi ma carrière pro sur mes qualités de course et d'explosivité... Enorme non ?