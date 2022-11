ROUGEMONT - Enseignante

Tours

J'enseigne toujours l'informatique, la comptabilité et la gestion. Voici mes principaux cours et je suis plus particulièrement les formations d'adulte. Cette année, je suis le groupe en Jardin et Espaces verts. Voici l'adresse du site de rougemont institut-rougemont Rrencontre Copains d'avant le 15 mars , 17 mai 2008. Je vous transmets une invitation faire suivre à vos anciens collègues.