en 2008 j'ai effectué un retour a la source,jai fabriqué mon abris de jardin,Marylise l'appelle le chalet, pour en faire un petit atelier pour la retraite il a une vrai petite charpente merci a Marcel Magnon et a Jean-Baptiste Olivier de m'avoir appris ca. En 1970 j'ai passé l'examen et obtenu le diplome EFAA (examen de fin d'apprentissage artisanal).

là j'ai appris à fabriquer une fenetre ou une porte. J'ai également passé et obtenu le CAP (certificat d'aptitude professionnel) de menuisier bois.

Boulangé Alphonse - Restauration meubles anciens (Technique)

Le tronchet

c dans cette entreprise que j'ai appris a fabriquer de vrais meubles en vrai bois.Aujourdhui avec du recul je pense pouvoir dire que c probablement la période de ma vie professionnelle,avec mon apprentissage en charpente,qui a été la plus valorisante.