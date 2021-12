O.c.v.c - Organisme Catholique des Vacances à la Campagne (Autre)

Saint etienne

Surveillante de Baignade . Eté 1976 à Ploudalmézeau et Plounéour-Trez . Eté 1977 à Ploudalmézeau et Ste Croix du Verdon . Eté 1978 à Ploudalmézeau et Plounéour-Trez . Eté 1979 sur l'Île de Ré à La Passe en Ré . Eté 1980 à Clermont l'Hérault au Lac du Salagou