Gregory BOURDONNE

Cynosecuris Sécurité Privée - Gérant de société (Direction générale)

Serris

CYNOSECURIS SECURITE PRIVEE est spécialisée dans les métiers de la protection des biens et des personnes. Notre mission est de vous apporter des solutions de protection sur mesure et d'assurer 24H/24 7J/7 la sécurité de vos locaux, activités et manifestations. Les Comportements et la méthodologie des actes de malveillances évoluant, CYNOSECURIS SECURITE PRIVEE s'engage à vos cotés pour met