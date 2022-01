Marseille

Deux professeurs completement différents: Mlle Bonnefoy qui malgrès son allure froide cachait un coeur tendre et chaleureux et Mlle Leduc qui savait tant nous donner confiance en nous même dans les moments de doute. J'ai eu la chance quelques années plus tard de danser avec chacunes et cela restera gravé en ma mémoire à jamais. Merci pour tout.