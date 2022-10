Responsable des activités sportifs des jeunes. Prendre confiance en eux, dépassé leur limite physique et intellectuelle par le biais du sport....

Pierre Et Vacances - éducatrice sportif (Autre)

MOLIETS ET MAA

Secteur sportif adulte, plus de 30 sports en moyenne par saison, VTT, Course, Tir à l'Arc, Fitness, Aqua-Gym, Stretching, Volley, pétanque, Quad, escalade, equitation, surfffffff, cerf-volant, pêche sportif et bien d'autre encore...