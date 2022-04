j'étais équipière dans le 1er Mac Do du centre ville pendant 3 ans et je garde de ces moments de travail des supers souvenirs de travail en équipe.

Sopab Le Quartz - Directrice des relations extérieures (Communication)

Brest

je suis directrice de relations publiques et je travaille au Quartz depuis 20 ans. Je mets en relations des publics : scolaires, universitaires, des entreprises, des associations et groupes avec des spectacles et des artistes. Je m'occupe de l'organisation du travail des personnels (environ 35 personnes)