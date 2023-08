J'ai commencé en 10 ème avec Madame Corvez et les frères des écoles chrétiennes puis Mr Aubry a pris la direction. J'ai ensuite eu Mme Thomas, Mr Vasco et Mr Landais, je crois.

Sable sur sarthe

J'étais en 6 ème et 5 ème et faisais du latin. J'ai également fait mes années de maternelle et apprentissage à la lecture avec Mademoiselle Fernande de 1961 à 1963.