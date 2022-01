Henri PETRY

Orsay

j'ai suivi les classes de 6ème à 3ème. Je me souviens de quelques élèves: Daniel DOISY, FOUFFE, BAIGORY, MANCEAU, Didier HAMONEAU, Yves PRAT, MARCEAU, BONVOUST Et de quelques professeurs: MM. VIDALIE, LASCROUX, LARCEBEAU, SELOUDRE, GOULET, ROSSIGNOL, DALLENS, FAYEMENDI et Mme SERRE.