bons souvenirs d'enfance. insouciante et heureuse.

j'étais interne..j'en ai passé des week end sans sortir..j'en ai fait aussi des farces et des bêtises.

Chateauponsac

Mon plus mauvais souvenir d'internat...parmi toutes mes années d'écoles!! année du BEPC, un an m'a suffit..!! Merci à Soeur Isabelle qui me donnait un bonbon quand j'étais trop malheureuse..