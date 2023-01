- 64-65 CM1 (avec Mme St Aubin) et - 65-66 CM2 (avec Mr Carion)

68-69 4ème et 69-70 3ème

Paris

Ecole de Vente et Marketing de la CCIP. Obtention d'un diplôme professionnel et général de haut niveau (équivalence Bac B + G3) en 1975. Professeur principal André Girard (excellentissime pédagogue) + toute une équipe pédagogique aux techniques modernes et extraordinairement novatrices (important de le souligner)