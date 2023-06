Lyon

Formation de Somato-thérapeuthe durant laquelle, je me suis former au massage bien-être et accompagnement psycho-corporel. J'ai créer "Fleur de Vénus, espace bien-être" avec 5 grands axes pour offrir des moments ressources et de développements personnels. La formation est sans fin! Y a tellement encore a apprendre et à découvrir... :D