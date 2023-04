Saint ambroix

Ecole communale de filles et de garçons. Une excellente préparation au Certificat d'étude!.Il était d'usage d'acheter le drapeau tricolore en cas de succès et parcourir le boulevard du Portalet en bandes joyeuses. L'école maternelle où je me suis profondément ennuyée, les"maitresses" étaient très sévères et peu attentives à la psychologie des petits. J'y étais très malheureuse!...