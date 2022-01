Accueil des clients.gestion V.O et V.N Relations avec experts automobiles.Gestion du magasin etc...

Développer une agence de travail temporaire par du commercial en entreprises pour déléguer des intérimaires et développer du chiffre d'affaires. J'ai commencé à R.M.O puis REGIONAL INTERIM DU GROUPE PICARDIE TRAVAIL TEMPORAIRE puis devenu PRO INTERIM, puis PRO CONSULTANT pour devenir CREYF'S INTERIM et enfin START PEOPLE;

Maubeuge

Nouveau Challenge et nouveau Deal : la création d'une nouvelle agence de travail temporaire sur Maubeuge pour la développer et la péréniser avant de passer le flambeau à mes plus jeunes collaboratrices et enfin prendre une retraite que je pense bien méritée en 2012.