Ma maman comme instit au CE2 que je devais appeler Madame : prix d'excellence du CP au CM2, l'élève modèle avec têtede premier de la classe, le genre qui m'énervait quand bien plus tard je n'étais plus le premier !

Avec mon père prof dans le bahut il fallait la jouer fine : alors je me suis contenté d'avoir des bonnes notes pendant 4 ans en sortant très peu des rails : sauf en latin avec la mère Muller. Mes premières bulles et heures de colle, et mon père avit l'info en direct dans son casier de la salle des profs !

Metz

Dessinateur du journal sous le pseudo Jicébé, accessoirement étudiant. Période de totale liberté : plus les conneries étaient grosses plus on se marrait avec mes potes gros-jad, maneton et belletor : y'a eu aussi la Ninie...