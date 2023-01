Me Baudic, insttutrice : Très gentille mais très stricte je pense que cela nous a servi.... Je suis aussi a la recherche d'un copain et son frère qui s'applelais Gourrioux ,si vous avez des infos ...Nous étions voisin "rue du capitaine jude a Vannes près du actuel intermarche....

Le havre

un souvenir fort d'un pion très sévère dont je me souvien plus de son nom? Et les première bagarres avec d'autres élèves ainsi que d'un prof de mathes qui s'était marié avec le prof d'anglais... si je me souvien bien. pouvez vous confirmer?