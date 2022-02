Viré en 11eme vous le croyez ça ...? Même moi je sais plus pourquoi !! Bon je leur faisait quelques coups de mytho mais c'etait juste pour rire ! Se faire virer a 7ans ça la fout mal !

Excellente ecole qui m'a appris l'essentiel mais qui m'a viré en cours d'année en sixieme apres quatre ans de bons et loyaux services ... dur car apres eux ce fut l'exil chez les integrises !!!

Trois mois en pension avec Gabelika et un autre gros deconneur dont le nom ne me reviens pas ...cours de Saxo 3mois viré !!!

Arrivé en cours d'année et reparti en cour d'année suivante.... Que de bons souvenirs... Mes meilleurs moments de scolarisation La seule ecole qui ne m'ait pas viré !!!

Ussel

Les profs ne m'ont pas aimé... Le parisien qu'ils etaient obligés de scolariser le leur a bien rendu !!! 2 mois dans cette foutue ecole pour finir par un deal: ils continuaient à me scolariser administrativement et moi je ne venai plus ...."fin de scolarisation"