Super souvenir de mes débuts actifs en équipe . Je tounais des galets . Ensemble avec mes frères José et Robert : magnifique . trop court , seulement 3 mois . Viré pour compression de personnel , déjà .

D' abord au contole à tourner des éprouvettes puis après le service militaire à la mécanique en production . Boite et ambiance sympa mais trop faible salaire .

Petite boite super . Suite et fin de mon métier de tourneur . Ras le bol d' être coincé au pied de mon tour à faire des copeaux !!!!! De l' air !!!!

Un grand Bonjour à la famille Maglia , Jean-Louis , sa famille et Lilliane . Très bon souvenir .

Rebonjour la Normandie , de nouveaux amis, de bons souvenirs et encore quelques contacts qui se reconnaitront .

Cuisines Chevalier - Dirigeant Fondateur (Direction générale)

Lillebonne

On se lance . Création de l' enseigne . Démarrage prudent et petit à petit gentille petite entreprise cédée en 2002 pour cause d' envie de changer d' air : Vive l' Ardèche !